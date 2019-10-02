Свердловчанка отсудила у автомойки больше 500 тысяч рублей
В Новоуральске местная жительница отсудила у автомойки больше 500 тысяч рублей за преступление их сотрудника. Инцидент произошел в июле прошлого года.
- Мужчина решил помыть и почистить автомобиль супруги и пригнал его на эту автомойку. Там он оплатил услугу и оставил автомобиль работникам, - рассказали в пресс-службе Облсуда. – Вот только вместе помывки сотрудник угнал ТС и угодил в ДТП.
В общей сложности, повреждения машины составили больше 400 тысяч рублей. В скором времени решением суда работнику автомойки назначили 3 года условно с испытательным сроком еще в 3 года.
Но на этом история не закончилась, и владелица поломанного автомобиля запросила у владелицы автомойки деньги на ремонт машины. Суд с требованием согласился и обязал ИП выплатить владелице больше 512 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU