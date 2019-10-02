2019-10-02T09:48:06+03:00
Общество

Свердловчанка отсудила у автомойки больше 500 тысяч рублей

Работник службы решил угнать машину - и, в итоге, попал на ней в ДТП
Мария Трапезникова
Поделиться:
Свердловчанка отсудила у автомойки больше 500 тысяч рублей за сломанный автомобильСвердловчанка отсудила у автомойки больше 500 тысяч рублей за сломанный автомобильФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Новоуральске местная жительница отсудила у автомойки больше 500 тысяч рублей за преступление их сотрудника. Инцидент произошел в июле прошлого года.

- Мужчина решил помыть и почистить автомобиль супруги и пригнал его на эту автомойку. Там он оплатил услугу и оставил автомобиль работникам, - рассказали в пресс-службе Облсуда. – Вот только вместе помывки сотрудник угнал ТС и угодил в ДТП.

В общей сложности, повреждения машины составили больше 400 тысяч рублей. В скором времени решением суда работнику автомойки назначили 3 года условно с испытательным сроком еще в 3 года.

Но на этом история не закончилась, и владелица поломанного автомобиля запросила у владелицы автомойки деньги на ремонт машины. Суд с требованием согласился и обязал ИП выплатить владелице больше 512 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Подсвечиваются и предупреждают: на уральских дорогах установят инновационные «зебры»
Есть ряд правил: археологи дали добро на реконструкцию Зеленой Рощи
На Урале новостройки за год подорожали на 6%
Тушили на 16 машинах: на Щорса из горящей квартиры эвакуировали 5 человек, включая ребенка
На Урале в 2020 году отремонтируют 85 километров дорог
«Обещали, что это в последний раз»: на Урале задержали супругов, хранивших наркотики
Helix открыл уникальный лабораторный комплекс на Урале
Уральцу дали больше года тюрьмы за избиение полицейского
Подключено на 99%: тепло в Екатеринбурге дадут к вечеру 2 октября
Губернатор Евгений Куйвашев внес в Законодательное Собрание законопроект, предусматривающий возможность индексации выплат приемным родителям
Незаконный въезд и торговля: в Екатеринбурге проходит рейд по мигрантам
Перевозки пассажиров на СвЖД за девять месяцев выросли на 0,8%
Обследуют с высоты птичьего полета: на Урале проходит рейд по браконьерам
Tele2 подводит итоги программы стажировки для студентов российских вузов