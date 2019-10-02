«Распихал по карманам»: в Кольцово задержали контрабандиста, который пытался провезти 2,3 миллиона рублей
Судебные приставы по Свердловской области пополнили казну РФ на 35 тысяч американских долларов и 57 тысяч узбекских сумов, остановив в аэропорту "Кольцово" в Екатеринбурге контрабандиста, который пытался провезти их через границу.
- Мужчина поместил деньги в сумку и внутренние карманы одежды. Он летел рейсом "Екатеринбург – Ташкент" и принципиально не стал заполнять декларацию, направившись прямо к таможенному контролю, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.
Однако довести свой умысел до конца у него не получилось, потому что его, в ходе выборочной проверки, задержали сотрудники таможни. Сейчас ему назначили штраф в 100 тысяч рублей. А все деньги – 2,3 миллиона рублей – конфискованы в пользу государства.
ИСТОЧНИК KP.RU