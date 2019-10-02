2019-10-02T07:56:11+03:00
Общество

В Кольцово эвакуировали «аварийно севший» в поле самолет

На самом деле, там проходили плановые учения
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба КольцовоФото: пресс-служба Кольцово
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В Кольцово накануне состоялись учения службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов, а также службы наземного обслуживания. Все вместе они тренировались эвакуировать самолет в условиях аварийной посадки.

- Друзья, еще древние говорили: «упражнения рождают мастерство». В Кольцово эту мудрость помнят. Задачей служб аэропорта стала отработка действий по эвакуации воздушного судна с летного поля аэродрома для скорейшего восстановления работы авиаузла после аварийной посадки самолета, - поделились в пресс-службе аэропорта.

Фото: пресс-служба Кольцово

Фото: пресс-служба Кольцово

Для того, чтобы поднять железную птицу, на поле пригнали спецтехнику, после чего отбуксировали его на место стоянки. В итоге, тренировка прошла успешно.

Фото: пресс-служба Кольцово

Фото: пресс-служба Кольцово

ИСТОЧНИК KP.RU

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