В Кольцово эвакуировали «аварийно севший» в поле самолет
В Кольцово накануне состоялись учения службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов, а также службы наземного обслуживания. Все вместе они тренировались эвакуировать самолет в условиях аварийной посадки.
- Друзья, еще древние говорили: «упражнения рождают мастерство». В Кольцово эту мудрость помнят. Задачей служб аэропорта стала отработка действий по эвакуации воздушного судна с летного поля аэродрома для скорейшего восстановления работы авиаузла после аварийной посадки самолета, - поделились в пресс-службе аэропорта.
Фото: пресс-служба Кольцово
Для того, чтобы поднять железную птицу, на поле пригнали спецтехнику, после чего отбуксировали его на место стоянки. В итоге, тренировка прошла успешно.
Фото: пресс-служба Кольцово
ИСТОЧНИК KP.RU