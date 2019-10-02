2019-10-02T06:54:01+03:00
Общество

Построили еще в 50-х годах: в Нижнем Тагиле восстановят сквер около городского пруда

Разработкой проекта займутся студенты УрГАХА
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба администрации Нижнего ТагилаФото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
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Реставрация в Нижнем Тагиле проходит полным ходом. Так, накануне стало известно, что власти города планируют восстановить сквер на проспекте Строителей, который ведет к набережной.

- Сквер по задумке ленинградских архитекторов, занимавшихся проектированием в 50-60-х годах, служил доминантой проспекта. Возможно, нам удастся снова преобразить одну из самых красивых улиц города и создать еще одно уютное место для отдыха и досуга тагильчан, - отметил глава города Владислав Пинаев.

Вот так сейчас выглядит сквер, который построили еще в прошлом веке. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Вот так сейчас выглядит сквер, который построили еще в прошлом веке. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

В разработке проекта пригласили поучаствовать педагогов и студентов УрГАХА, с которыми, кстати, не так давно было заключено соглашение о сотрудничестве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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