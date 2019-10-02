2019-10-02T06:40:48+03:00
Общество

В Нижнем Тагиле восстановят теплицы, в которых выращивают деревья для всего города

Работами планируют заняться в 2021 году
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба администрации Нижнего ТагилаФото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
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Власти Нижнего Тагила планируют восстановить теплицы питомника «Горзеленхоза», которые обеспечивают растениями весь город. Основное направление их работы – отбор сортов деревьев и кустарников, а также уход за зелеными насаждениями, которые стали важной частью парков и скверов города.

- На территории питомника уже высажены молодые яблони, рябины, березы, кизильник, липы и серебристые тополя, - отметил директор питомника Борис Долматов. – В будущем они украсят дворы, ТОСы и общественные территории Нижнего Тагила.

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Он также добавил, что сотрудники готовы выращивать порядка 300 тысяч растений, но для этого теплицам необходим капитальный ремонт. Мэр Пинаев обещал заняться этим делом и оказать необходимую финансовую поддержку.

- Нужно провести техническое обследование объекта, просчитать экономику и сроки окупаемости, - отметил он.

Он дал поручение подготовить проект реконструкции и предусмотреть работы в бюджете на 2021 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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