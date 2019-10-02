2019-10-02T06:51:17+03:00
Общество

«В холоде решил не бросать»: екатеринбуржцы ищут хозяев маленького хорька

Животное потерялось в районе Академического и сейчас находится на временной передержке
Мария Трапезникова
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Зверек сейчас на временной передержке. Фото: Кристина СаломатинаЗверек сейчас на временной передержке. Фото: Кристина Саломатина
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Екатеринбуржцы ищут хозяев маленького хорька. Информация о том, что зверек потерялся, появилась в сообществе «Типичный Екатеринбург». Там местная жительница Кристина рассказывает, что животное подобрал на улице, в районе Академического, ее сын.

- Мы из магазина возвращались, я смотрю, у меня сын стоит и ревет. Я его спрашиваю, что случилось, а он хорька из куртки достает, говорит, что нашел и решил в холоде не бросать, - рассказывает Кристина Саломатина.

К себе зверька они пристроить не могут, потому что у ребенка астма – им пришлось отказаться даже от своих животных. Поэтому сейчас хорек находится на временной передержке и ищет новых хозяев. Если вы хотите приютить животное у себя, напишите Кристине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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