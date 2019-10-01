«Автомобилист» в домашнем матче прервал серию из четырёх поражений

СЕГОДНЯ 19:56 2019-10-01T19:56:14+03:00

Изменить размер текста: A A

«Автомобилист» прервал серию из четырёх поражений. Екатеринбургская команда обыграла ярославский «Локомотив» со счетом 4:1. Счет в сегодняшнем матче открыл Иван Вишневский. Коварж спасал команду весь первый период- он отразил больше десяти бросков. На последних минутах первого периода шайбу забил Секстон.

Во втором периоде шайба постоянно переходила из зоны в зону. Из-за удалений «шоферы» оказались в меньшинстве. Нападающий «Локомотива» Николай Коваленко обыграл всех защитников «Автомобилиста» и отыграл одну шайбу - 2:1.

Сегодня впервые в этом сезоне на домашнюю арену вышел легендарный Павел Дацюк. Месяц он восстанавливался после операции. Нападающий «Автомобилиста» набрал первое очко в сезоне. Он поучаствовал в голевой комбинации, которая завершилась голом Найджела Доуса в большинстве.

Четвертую шайбу в ворота «Локомотива» забил Алексей Василевский. Ворота сегодня защищали Якуб Коварж и Александр Лазушин.

- В нашем положении отступать было некуда. 4 поражения подряд. Хотя во многих моментах играли неплохо. Немножко была голевая засуха у нападающих. Надеемся, что «размочили» это дело. Командная игра мне сегодня понравилась. Парни играли самоотверженно, - сказал главный тренер ХК «Автомобилист» Андрей Мартемьянов.

ИСТОЧНИК KP.RU