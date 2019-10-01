«Ночевала в подъездах»: в Екатеринбурге нашли 17-летнюю школьницу, пропавшую неделю назад

СЕГОДНЯ 19:17 2019-10-01T19:17:14+03:00

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В Екатеринбурге нашли 17-летнюю школьницу, пропавшую неделю назад. Неустроева Ольга не хотела возвращаться домой из-за ссоры с мамой. Подростка нашли инспекторы по делам несовершеннолетних и общественники. С ней все хорошо.

- Инспекторы по делам несовершеннолетних отдела полиции #11 совместно с общественниками разыскали пропавшую девушку. С ее слов, она ночевала в подъездах домов, а домой не хотела возвращаться из-за конфликта с матерью. Сотрудники полиции провели с подростком и ее матерью профилактическую беседу. За время отсутствия в отношении 17-летней Ольги и ею самой противоправных действий не совершено, - подтвердили информацию в отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.

Напомним, Ольга вышла из дома 24 сентября в 8 утра и пропала. О том, что ее неделю нет дома, заявила мама. Полиция рассказала, что школьница сбегает уже в третий раз.

ИСТОЧНИК KP.RU