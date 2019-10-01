СЕГОДНЯ 19:06 2019-10-01T19:06:14+03:00

Конкурс на разработку эскизов и рабочей документации объявила администрация

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В Екатеринбурге ищут проектировщика благоустройства двух скверов на Юго-Западе. Конкурс на разработку эскизов и рабочей документации объявила администрация. Начальная цена контракта составит 1,5 миллиона рублей. Подрядчики должны будут создать проекты для зеленой зоны, расположенной на участке от улицы Волгоградской до улицы Академика Бардина и для территории на отрезке от улицы Амундсена до дома Волгоградская, 49.

В документе на сайте госзакупок указано, что в эскизных решениях нужно будет предусмотреть работы с учетом перечня планируемых видов и объемов работ:

- ремонт или переустройство существующих пешеходных дорожек, устройство новых пешеходных дорожек, устройство велодорожек по согласованию с Заказчиком;

- ремонт и (или) демонтаж конструкций, сооружений, расположенных на территории, по согласованию с Заказчиком;

- наружное освещение и архитектурную подсветку, по согласованию с Заказчиком;

- устройство системы видеонаблюдения;

- предусмотреть подключение системы видеонаблюдения путем прокладки кабеля в телефонной канализации;

- устройство зон тихого отдыха с установкой малых архитектурных форм;

- устройство площадки общефизической подготовки;

- устройство детской физкультурно-оздоровительной площадки;

- устройство площадки для выгула собак;

- выполнить план озеленения, с элементами ландшафтной архитектуры, ремонтом газонов (по согласованию с Заказчиком). По результатам обследования зеленых насаждений запланировать санитарные и ландшафтные рубки;

- установку малых архитектурных форм (велопарковок, скамеек, урн, входной группы, арт-объектов) по согласованию с Заказчиком;

- устройство ограждений по согласованию с Заказчиком;

- устройство пешеходных переходов на подходах к скверу через проезжие части дорог по согласованию с Заказчиком.

Выбрать подрядчика должны 11 октября. Сами проекты должны быть сданы в мэрию до 10 декабря 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU