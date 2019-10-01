Новый учебный корпус Свердловской детской железной дороги открылся в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 18:59 2019-10-01T18:59:32+03:00

В новом учебном году на ДЖД будут заниматься 1600 школьников в возрасте от 10 до 16 лет

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1 октября в Екатеринбурге был торжественно открыт дополнительный учебный корпус Свердловской детской железной дороги (ДЖД). Здесь юные железнодорожники смогут изучать технические дисциплины, должностные обязанности по основным железнодорожным профессиям и правила техники безопасности.

В здании по адресу ул. Грузчиков, 2 (рядом с управлением СвЖД) разместились кабинеты с наглядными пособиями для изучения путевого, вагонного хозяйства и вопросов охраны труда, тренажеры «Организация движения на железнодорожных станциях» и «Деловая игра».

В новом учебном году на ДЖД будут заниматься 1600 школьников в возрасте от 10 до 16 лет. Курс обучения рассчитан на 4 и 6 лет. С октября по май ребята изучают теорию, а летом проходят производственную практику на малой магистрали в ЦПКиО им. Маяковского. Под руководством опытных наставников они выполняют обязанности машинистов и их помощников, дежурных по станции, осмотрщиков вагонов, дежурных по переезду, проводников, диспетчеров и др.

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Свердловская детская железная дорога в ЦПКиО им. Маяковского работает круглогодично. С мая по сентябрь поезда ходят по летнему графику (каждый день), с октября по апрель – по зимнему (в пятницу, субботу, воскресенье и праздничные дни).

Протяженность Свердловской ДЖД составляет 3,1 км. Она объединяет три станции и два остановочных пункта. Парк подвижного состава включает четыре локомотива и восемь вагонов. На базе малой магистрали создается Музей узкоколейного железнодорожного транспорта. Несколько десятков его экспонатов – уникальные образцы подвижного состава – выставлены около вокзала станции Екатеринбург-Детский.