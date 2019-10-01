2019-10-01T18:08:56+03:00
Экономика

Цифровые таланты получили гранты на развитие умных решений

Финал конкурса «Цифровой прорыв» войдет в Книгу рекордов Гиннеса как самый массовый хакатон в мире
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Цифровой прорывЦифровой прорыв
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Финал конкурса «Цифровой прорыв» войдет в Книгу рекордов Гиннеса как самый массовый хакатон в мире. Он собрал в Казани свыше 3000 программистов и дизайнеров из разных регионов страны. Больше всего участников заинтересовала тема МегаФона – партнера мероприятия – над проектом в области ЖКХ работали 29 команд.

Возраст самого молодого участника «Цифрового прорыва» — 13 лет, а самого возрастного — 76. Объединившись в команды, финалисты за два дня создали прототипы цифровых продуктов в номинациях «Здравоохранение», «Государственное управление», «Образование и наука», «ЖКХ и городская среда», а также «Транспорт и логистика».

Победители в каждом из направлений получили от организаторов и партнеров денежные гранты на дальнейшее развитие проектов. Отличилась на прорыве и команда из Свердловской области «Jingu Digital», которая набрала максимальное количество баллов от жюри в теме AR/VR-решения для промышленности.

Участники

Участники

«В России сосредоточены самые яркие “цифровые” таланты. Мы второй год работаем со студентами, разработчиками и стартапами в нашей “технологической песочнице”. За это время через нее прошло более 1000 идей, 40 из их числа стали пилотными коммерческими проектами. Начиналось все с того, что мы увидели ребят с горящими глазами, которые предлагали новый взгляд на привычные вещи. На конкурсе я тоже увидел участников самых разных возрастов, которые хотят изменить мир к лучшему с помощью цифровых технологий. Я уверен, что совсем скоро многие из них начнут стажировку в МегаФоне или будут нашими компаниями-партнерами», — отметил Геворк Вермишян, генеральный директор компании «МегаФон».

МегаФон как генеральный партнер конкурса предложил трек «Оптимизация обратной связи в сфере ЖКХ», в котором нужно было разработать приложение, способное распознавать смысл обращений, распределять их по ответственным сотрудникам и отслеживать выполнение. Эксперты оператора помогали ребятам, консультировали по темам больших данных, интернета вещей и управления проектами, а также провели мастер-класс по подготовке успешной презентации проектов. Лучший проект по мнению жюри в номинации реализовала команда «Frozen Lab» из Красноярского края.

Еще три команды в треке МегаФона были отмечены дополнительными призами за отличную командную работу и самое креативное продуктовое решение.

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