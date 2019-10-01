Ветераны и пенсионеры области отметили День пожилого человека в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 18:04 2019-10-01T18:04:43+03:00

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Ветераны и пенсионеры области отметили День пожилого человека. На мероприятие пришли больше 700 ветеранов. Перед уральцами выступил приглашенный артист МаркТишман. На сцене свои выступления представили творческие коллективы и исполнители Свердловской области. До начала мероприятия для гостей праздника были организованы мастер-класс по народным танцам, шуточная лотерея и игры. Все желающие также смогли посетить фотозоны с «живыми скульптурами», фото-кабины с элементами костюмов и атрибутикой сказов П.П.Бажова.

Фото: департамент информационной политики

- Понятие «пожилой» в первую очередь связано с опытом, с тем вкладом, который внес человек во все сферы жизни. Сегодня мы чествуем тех людей, которые оставили и продолжают оставлять за собой благородный, чистый и очень востребованный след. Спасибо за то, что вы уже сделали и заранее спасибо за то, что вы еще сделаете. Вы – люди активные, позитивные, креативные и бережно относящиеся ко всему тому, что уже достигнуто. Это результат жизненного опыта, - отметил заместитель губернатора Павел Креков.

Фото: департамент информационной политики

По словам заместителя председателя Законодательного Собрания Владимира Власова, в области создана стройная система областного законодательства, которое направлено на поддержку именно старшего поколения. Каждый год люди, которые активно работают, в соответствии с указом губернатора могут получить знак отличия «За заслуги в ветеранском движении», семьи, которые прожили вместе 50 и более лет – знак «Совет да любовь».

ИСТОЧНИК KP.RU