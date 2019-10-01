СЕГОДНЯ 17:26 2019-10-01T17:26:53+03:00

В этом году к такому решению пришли раньше обычного

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В Екатеринбурге, чтобы избежать дефицита воды, начали перекачивать воду из Челябинской области. В этом году к такому решению пришли раньше обычного. Поставлять воду с сегодняшнего дня будут из Нязепетровского водохранилища.

- Для сохранения гарантированного и бесперебойного водоснабжения уральской столицы городские власти приняли меры по обеспечению транспортировки энергоресурса из Челябинской области. Обычно в маловодные годы Нязепетровский каскад функционирует от двух до четырёх месяцев, с ноября или декабря. В нынешнем году для пополнения и сохранения водных запасов города потребуется ранний старт перекачки и не меньше четырёх месяцев работы каскада, - рассказали в МУП «Водоканал».

В текущем году естественная приточность не позволила на 100 процентов наполнить водохранилища Екатеринбурга - Волчихинское, Новомариинское и Верхнемакаровское. Невысокий объём осадков сделал невозможным накопление водных запасов в летние месяцы.

По словам специалистов с учётом естественной приточности и дополнительной перекачки через Ревдинское водохранилище дефицит ресурса будет восполнен. Водных запасов столице Урала хватит до весеннего паводка 2020 года.

Нязепетровский каскад - гидротехническое сооружение на реке Уфа. После того, как вода насосами перекачивается через Уральский хребет, она попадает в естественное русло реки западная Чусовая и проходит 170 километров до Верхнемакаровского водохранилища. В среднем путь воды до Екатеринбурга длится около одной недели.

ИСТОЧНИК KP.RU