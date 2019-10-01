Пять тысяч нарушений за месяц: уральские автоинспекторы поставили камеры возле школ и садиков

СЕГОДНЯ 16:55 2019-10-01T17:35:44+03:00

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Уральские автоинспекторы рассказали о нарушениях, выявленных камерами возле школ и садиков. Водители игнорируют знаки ограничения скорости. Госавтоинспекторы за месяц выявили по камерам пять тысяч нарушений. Рубежи контроля за соблюдением скоростного режима выставляются на маршрутах движения детей в образовательные организации. В основном это касается маршрутов движения к образовательным организациям, которые проходят через региональные дороги и зачастую связаны с пересечением проезжей части, а также с движением по обочинам дорог.

- С начала учебного года на этих направлениях выставлены рубежи контроля скоростного режима. К сожалению, водители транспортных средств игнорируют знаки дорожного движения, ограничивающие скорость, а также не принимают мер по снижению скорости движения в местах, где установлены предупреждающие знаки «Дети», которые информируют о том, что существует повышенная вероятность появления детей, - рассказали в областной ГИБДД.

Новые камеры появились на следующих дорогах:

- Село Некрасово (дорога Белоярский — Бруснятское — Некрасово);

- Арамиль (дорога Арамиль — Андреевка);

- Село Светлое (дорога Брусяна — Светлое — Белокаменный);

- Село Филатовское (дорога Камышлов — Сухой Лог);

- Село Покровское (дорога Невьянск — Реж — Артемовский — Килачевское);

- Село Покровское (дорога Нижний Тагил — Нижняя Салда);

- Село Рыбниковское (дорога Каменск-Уральский — Рыбниковское — Горный);

- Поселок Восточный, подъезд к деревне Аксарихе (дорога Екатеринбург — Тюмень);

- Село Кочневское (дорога Камышлов — Ирбит — Туринск — Тавда);

- Новая Ляля (дорога Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов);

- Село Аятское (дорога Шайдуриха — Корелы);

- Красноуфимск (дорога Красноуфимск — Нижнеиргинское — Красносоколье);

- Хрустальная (дорога Екатеринбург — Первоуральск);

- Среднеуральск (дорога Верхняя Пышма — Среднеуральск — Исеть);

- Верхотурье (дорога Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов);

- Поселок Санаторный, подъезд к Верхней Пышме (дорога Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов);

- Поселок Привокзальный, подъезд к станции Верхотурье;

- Поселок Октябрьский (дорога Красноуральск — Октябрьский);

- Село Николо-Павловское, Южный подъезд к Нижнему Тагилу (дорога Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов).

Госавтоинспекция Свердловской области напоминает, что вблизи образовательных организаций, а также мест возможного появления детей, необходимо двигаться с пониженной скоростью, чтобы вовремя успеть принять меры по недопущению наезда на ребенка. Кроме этого, в местах где установлены знаки «Ограничение максимальной скорости» скорость движения не должна превышать указанную на знаке.

С начала года на территории Свердловской области зарегистрировано 270 дорожно-транспортных происшествий с участием детей. В этих авариях 8 детей погибли и еще 301 ребенок получил травмы различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU