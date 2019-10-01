СЕГОДНЯ 16:22 2019-10-01T16:22:25+03:00

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В Екатеринбурге православную активистку Оксану Иванову снова вызывают в полицию. Повестку она получила из-за акции на площади Первой Пятилетки против «Супрематического креста». Об этом Оксана Иванова написала на своей странице в Facebook.

- Про суд честно сказали, что не знают, сразу же отвезут или повестку вручат, но постараются подвезти до 15 отделения полиции на Машиностроителей, 45а. Хэппенинг продолжается, - написала она в Facebook.

Напомним, Оксану Иванову, главу Музея святости, исповедничества и подвижничества задержали 29 августа. Ее обвиняют в организации несогласованной акции на площади Первой Пятилетки. Тогда, напомним, православные активисты выступали против Супрематического креста - огромного рисунка знаменитого художника Покраса Лампаса, нарисованного в рамках фестиваля «Стенограффия» этим летом. Поддержать православную активистку на заседание приседал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

ИСТОЧНИК KP.RU