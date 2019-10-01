2019-10-01T16:12:50+03:00
Экономика

«Альфа-банк» вновь снизил ставки по ипотеке

«Альфа-банк» в пятый раз в течение года понизил ставки по ипотечному кредитованию
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Альфа-Банк предлагает различные программы ипотечного кредитования на первичном и вторичном рынке недвижимостиАльфа-Банк предлагает различные программы ипотечного кредитования на первичном и вторичном рынке недвижимости
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С 1 октября минимальная ставка по кредитам на новостройки снизится на 0,8 п.п. до 8,49 %, сообщил банк. Ставка по кредитам на готовое жилье снизится на 0,4 п.п. и составит 9,19 %.

«Альфа-банк» предлагает различные программы ипотечного кредитования на первичном и вторичном рынке недвижимости - займы с минимальным первоначальным взносом от 10 % стоимости жилья, и кредит под залог находящейся в собственности квартиры. Срок ипотечного кредита в «Альфа-банке» составляет от 3 до 30 лет. Клиенты «Альфа-банка» могут воспользоваться материнским капиталом в качестве первоначального взноса и погашения ипотечного кредита на покупку готового или строящегося жилья. При этом собственных средств заемщика должно быть внесено не менее 5 % от стоимости приобретаемой недвижимости.

«Альфа-банк» уверенно вошел в топ-5 ведущих банков по объему ипотечных кредитов. С начала 2019 года ипотечный портфель «Альфа-банка» увеличился более чем на 90 % и на 1 сентября 2019 года составил более 67 млрд руб. Доля рынка «Альфа-банка» по объему выдач ипотеки пот итогам июля достигла 3,05 %

ИСТОЧНИК KP.RU

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