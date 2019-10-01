2019-10-01T16:05:52+03:00
Общество

«Военный оркестр» будет встречать пассажиров на вокзале Екатеринбург 1 октября

Сегодня на железнодорожном вокзале Екатеринбург пройдет концерт для жителей и гостей города
Алина СУРИНА
Поделиться:
Сегодня на железнодорожном вокзале Екатеринбург пройдет концерт для жителей и гостей городаСегодня на железнодорожном вокзале Екатеринбург пройдет концерт для жителей и гостей города
Изменить размер текста:

Сегодня на железнодорожном вокзале Екатеринбург пройдет концерт для жителей и гостей города. Это подарок пассажирам от Свердловской магистрали в честь 16-летия со дня образования ОАО «РЖД», которое отмечается 1 октября.

С 17:00 до 18:00 на 1 платформе вокзала пассажиров будет встречать «Военный оркестр». Для екатеринбуржцев и гостей города прозвучат известные марши, а также популярные отечественные и зарубежные мелодии.

Концерты в честь Дня компании пройдут и на других крупных вокзалах Свердловской магистрали - Пермь-2, Нижний Тагил, Сургут, Тюмень, чтобы время в ожидании поездов пассажиры провели приятно и с пользой.

Проведение на железнодорожных вокзалах различных музыкальных мероприятий - старинная традиция, которая берет свое начало с середины XIX века, когда вокзальные комплексы являлись не только объектами транспортного значения, но и центрами активной общественно-деловой жизни городов, выполняли культурно-просветительскую миссию.

*****

ОАО «Российские железные дороги» начало хозяйственную деятельность 1 октября 2003 года, в соответствии с постановлением правительства. Учредителем и единственным акционером компании является Российская Федерация.

ОАО «РЖД» сегодня входит в мировую тройку лидеров железнодорожных компаний. Это определяют такие факторы, как огромные объемы грузовых и пассажирских перевозок, высокие финансовые рейтинги, квалифицированные специалисты во всех областях железнодорожного транспорта, большая научно-техническая база, проектные и строительные мощности и значительный опыт международного сотрудничества. Являясь основой транспортной системы страны, ОАО «РЖД» обеспечивает интеграцию ее регионов. Пассажирам предложили новые востребованные услуги: скоростные поезда, мультимодальные перевозки, современные комфортабельные вагоны, удобные интерактивные сервисы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пять тысяч нарушений за месяц: уральские автоинспекторы поставили камеры возле школ и садиков
В Екатеринбурге православную активистку Оксану Иванову снова вызывают в полицию
«Альфа-банк» вновь снизил ставки по ипотеке
Уральская прокуратура добилась ужесточения наказания мужчине, пойманному пьяным за рулем
Притворялся, что его топят: на Урале мужчина грабил пенсионеров под видом соседа
После вмешательства прокуратуры работникам предприятия из Режа вернули больше 6 миллионов рублей зарплаты
УБРиР: Кредиты наличными остаются популярнее кредитных карт
Так уютнее: в Екатеринбурге появились остановки с коврами и абажурами
Вовремя спасать людей: в Академическом открыли новую подстанцию скорой помощи
Родственники погибших туристов на перевале Дятлова готовят обращение к Путину
«Бумажки и пластик бросают люди»: в Екатеринбурге Вечный огонь погас из-за мусора
Все школы и больницы Свердловской области получили отопление
На краю Земли: звезды отправляются с MAMONT CAMP в неизведанную Карелию
Нефть или кока-кола: на ВИЗе в Екатеринбурге из крана бежит черная вода
Откройте, я ваш сосед: на Урале мужчина грабил квартиры пенсионеров
Взяла третье место: свердловчанка похвасталась мускулами перед москвичами
В Екатеринбурге школу, которая пять раз горела, снесут за 25 миллионов
Научились плавать под водой: на Урале в реке «утопили» больше 300 танков
Важны опыт и умение договариваться: в Екатеринбурге на работу зовут людей старше 45 лет
В Нижнем Тагиле впервые за 10 лет отремонтировали дорогу
Потушили за две минуты: на ВИЗе вспыхнула иномарка
По четыре на каждой площадке: избирком Екатеринбурга утвердил порядок опроса по строительству храма