«Военный оркестр» будет встречать пассажиров на вокзале Екатеринбург 1 октября

СЕГОДНЯ 15:14 2019-10-01T16:05:52+03:00

Сегодня на железнодорожном вокзале Екатеринбург пройдет концерт для жителей и гостей города

Сегодня на железнодорожном вокзале Екатеринбург пройдет концерт для жителей и гостей города

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Сегодня на железнодорожном вокзале Екатеринбург пройдет концерт для жителей и гостей города. Это подарок пассажирам от Свердловской магистрали в честь 16-летия со дня образования ОАО «РЖД», которое отмечается 1 октября.

С 17:00 до 18:00 на 1 платформе вокзала пассажиров будет встречать «Военный оркестр». Для екатеринбуржцев и гостей города прозвучат известные марши, а также популярные отечественные и зарубежные мелодии.

Концерты в честь Дня компании пройдут и на других крупных вокзалах Свердловской магистрали - Пермь-2, Нижний Тагил, Сургут, Тюмень, чтобы время в ожидании поездов пассажиры провели приятно и с пользой.

Проведение на железнодорожных вокзалах различных музыкальных мероприятий - старинная традиция, которая берет свое начало с середины XIX века, когда вокзальные комплексы являлись не только объектами транспортного значения, но и центрами активной общественно-деловой жизни городов, выполняли культурно-просветительскую миссию.

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ОАО «Российские железные дороги» начало хозяйственную деятельность 1 октября 2003 года, в соответствии с постановлением правительства. Учредителем и единственным акционером компании является Российская Федерация.

ОАО «РЖД» сегодня входит в мировую тройку лидеров железнодорожных компаний. Это определяют такие факторы, как огромные объемы грузовых и пассажирских перевозок, высокие финансовые рейтинги, квалифицированные специалисты во всех областях железнодорожного транспорта, большая научно-техническая база, проектные и строительные мощности и значительный опыт международного сотрудничества. Являясь основой транспортной системы страны, ОАО «РЖД» обеспечивает интеграцию ее регионов. Пассажирам предложили новые востребованные услуги: скоростные поезда, мультимодальные перевозки, современные комфортабельные вагоны, удобные интерактивные сервисы.