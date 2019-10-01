2019-10-01T15:12:08+03:00
Общество

Притворялся, что его топят: на Урале мужчина грабил пенсионеров под видом соседа

Грабитель проникал в квартиры и избивал жителей
Алина СУРИНА
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На Урале мужчина грабил пенсионеров под видом соседаНа Урале мужчина грабил пенсионеров под видом соседаФото: Алексей БУЛАТОВ
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На Урале мужчина грабил пенсионеров под видом соседа. Грабитель проникал в квартиры с заявлением, что его топят, и избивал жителей. После этого он забирал у беспомощных пенсионеров деньги. Разбой мужчина совершал в Каменске-Уральском.

- Подсудимый совершал преступления в мае. Он входил в квартиры к пожилым людям, делал вид, что проверяет приборы отопления, и осматривал помещение на наличие других людей. Затем он избивал хозяев, угрожая ножом, и забирал деньги, - сообщает издание «Наша Газета».

Обвиняемый успел ограбить четырех пенсионеров, среди которых три женщины и один мужчина. Всем им больше 80 лет. Общая сумма ущерба составила порядка 38 тысяч рублей.

- Свою вину подсудимый не признал. Сейчас идет расследование трех аналогичных преступлений, совершенных в Екатеринбурге, Богдановиче и Камышлове, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Мужчину обвинили по статьям «Разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище» и «Грабеж, совершенный с незаконным проникновением в жилище, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья». Его приговорили к 10 годам колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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