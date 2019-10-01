СЕГОДНЯ 14:36 2019-10-01T15:02:18+03:00

87 работникам предприятия из Режа выплатили всю задержанную зарплату после вмешательства прокуратуры Фото: Алексей БУЛАТОВ

Деньги не платили в течение полугода

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После вмешательства прокуратуры работникам предприятия из Режа вернули больше 6 миллионов рублей зарплаты. Деньги на предприятии не платили в течение полугода. Трудовое законодательство нарушали в компании ООО «Экопром».

- В ходе надзорных мероприятий установлено, что на предприятии образовалась задолженность по заработной плате на сумму свыше 6 миллионов рублей перед 87 работниками за апрель - сентябрь 2019 года, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Чтобы предприятие выплатило деньги работникам, прокуратура направила в суд 75 заявлений. Также городской прокурор неоднократно проводил заслушивания руководства предприятия, по результатам которых был разработан график погашения задолженности.

По факту невыплаты заработной платы следственными органами возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ, расследование которого было взято прокуратурой на контроль.

87 работникам ООО «Экопром» выплатили всю задержанную зарплату, аванс за сентябрь и компенсацию работникам за несвоевременную оплату труда.

ИСТОЧНИК KP.RU