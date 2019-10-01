УБРиР: Кредиты наличными остаются популярнее кредитных карт

СЕГОДНЯ 14:13 2019-10-01T14:13:45+03:00

УБРиР уже третий раз за квартал снизил ставки по кредитам наличными

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Кредиты наличными остаются самым востребованным продуктом в сегменте потребительского кредитования, даже не смотря на высокую популярность кредитных карт. По статистике Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР), на 1 сентября 2019 года, доля выдач потребкредитов во всех выдачах банка составила 46%, а кредитных карт — 37,7%. В объемах выданных средств потребительские кредиты также занимают наибольшую долю: 57% приходится на кредиты наличными, а 10,3% — на кредитные карты.

При этом спрос на потребительские кредиты продолжает расти. Так, за январь-август 2019 года количество заявок на кредиты выросло на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Не смотря на то, что кредитные карты были хитом продаж прошлого года, кредиты наличными все равно занимают бОльшую долю в портфеле УБРиР и в количественном отношении и в объеме выдач. А объясняется этот интерес очень просто – механика гашения долга по кредитам намного легче и понятнее для заемщиков», — комментирует директор по развитию продаж розничного бизнеса УБРиР Денис Бабушкин.

Так же он отметил, что потребители уже давно переориентировались на потребительскую модель поведения, этим и объясняется растущий интерес к заемным продуктам банка. «А, учитывая, что на рынке закрепился тренд на снижение процентных ставок, кредиты становятся все доступнее и дешевле, поэтому спрос на заемные ресурсы будет продолжать расти», — добавил Денис Бабушкин.

Напомним, что УБРиР уже третий раз за квартал снизил ставки по кредитам наличными. С 13 сентября все новые и действующие клиенты УБРиР могут получить заемные средства по кредиту «Открытый» по ставке от 9,5% годовых. Срок кредитования составляет 3, 5 или 7 лет. Максимальная сумма займа – 3 млн рублей.