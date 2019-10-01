Так уютнее: в Екатеринбурге появились остановки с коврами и абажурами

СЕГОДНЯ 13:06 2019-10-01T13:22:06+03:00

Местные дизайнеры преобразили пункты на Площади 1905 года, возле Оперного театра и Главпочтамта

Изменить размер текста: A A

Жители Екатеринбурга с сегодняшнего дня жду свой автобус красиво. Все потому что в трех частях города появились необычные остановки: на Площади 1905 года, Главпочтамта и Оперного театра. Пункты украшены коврами и мебелью. Оказалось, что идея сделать остановки уютными принадлежит местным дизайнерам.

- Мы, вместе с дизайнерами Ашотом Карапетяном, Анной Шабинской и Ольгой Коваленко решили показать, что с помощью предметов интерьера можно создать уют даже на автобусной остановке,- рассказали в интерьерном центре ASTROOM.

Фото: интерьерный центр ASTROOM

Проект преображения согласовали с мэрией. Уже с утра местные жители делятся фотографиями необычных остановок в Екатеринбурге. На каждом павильоне, кроме различных украшений, есть надпись «Так уютнее». С таким хэштегом организаторы предлагают выкладывать снимки в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU