Вовремя спасать людей: в Академическом открыли новую подстанцию скорой помощи

СЕГОДНЯ 12:36 2019-10-01T12:40:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге появилась новая подстанция скорой помощи. Современное двухэтажное здание открыли сегодня, 1 октября, в Академическом. Тут же есть гаражный бокс и несколько автомобилей. Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области.

- Здесь есть все для комфортной работы медицинского персонала и приема пациентов. Подстанция оснащена прекрасными автомобилями, благодаря которым врачи смогу решать самые неотложные задачи, вовремя приходить на помощь и спасать жизни людей, - сказал на открытии исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Орлов.

Здание подстанции правительство региона приобрело у застройщика, а затем его передали в безвозмездную собственность муниципалитету. Власти Екатеринбурга закупили для учреждения мебель и оборудование. Такой опыт сотрудничества реализуется на территории Екатеринбурга впервые.

Как сообщил на открытии мэр Александр Высокинский, скоро Академический получит статус восьмого района Екатеринбурга. Кроме того, новая подстанция позволит оказывать экстренную помощь еще и соседним микрорайонам. В данный момент в штат взяли 61 медика и 39 водителей, но со временем планируют его расширять.

ИСТОЧНИК KP.RU