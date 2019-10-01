Родственники погибших туристов на перевале Дятлова готовят обращение к Путину

СЕГОДНЯ 12:17 2019-10-01T12:17:28+03:00

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Сегодня, 1 октября, в Екатеринбурге родственники туристов из группы Дятлова, погибшей в 1959 году на перевале на Северном Урале, организовали пресс-конференцию, на которой рассказали о том, что Генпрокуратура и СКР не возбуждают уголовное дело по их просьбе, чтобы наконец-то выяснить причину гибели студентов УрФУ на перевале 60 лет назад.

Запрос о возбуждении уголовного дела СКР перенаправил в Генпрокуратуру, а родственники намерены направить свое обращение к президенту Владимиру Путину.

Фото: Данил Свечков

- Мы знаем не больше других. Когда это случилось, наши родители были во всех инстанциях, чтобы узнать хоть что-то. Им заявили тогда: вам никто никогда ничего не скажет. Успокойтесь и считайте что они замерзли. Это буквальные слова, которые были сказаны нашим родителям. В нашей семье старались ни говорить о том, как они погибли. Первое время после трагедии было спокойно. Потом стали появляться разные материалы, но в целом ни одна из версий не дает полной картины. Но на все вопросы не дает ответить ни одна версия. И я ни одной не придерживаюсь. Представляю, как они умирали, и становится жутко. Всегда у нас в семье было ясно, что это связано с военными. Это было для нас очевидно», - говорит сестра Игоря Дятлова Татьяна Перминова.

ИСТОЧНИК KP.RU