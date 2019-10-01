«Бумажки и пластик бросают люди»: в Екатеринбурге Вечный огонь погас из-за мусора

СЕГОДНЯ 11:42 2019-10-01T11:44:48+03:00

Пламя зажгли через пол часа после того, как об этом сообщили в специальные службы

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В Екатеринбурге объяснили, почему погас Вечный огонь. Отметим, пламя пропало вечером в понедельник, 30 сентября на мемориале на площади Коммунаров. Об этом написал журналист Максим Путинцев в Facebook. За работу Вечного огня отвечает Екатеринбурггаз, там отметили, что причиной отключения стал мусор.

- Некоторые горожане бросают в огонь мусор, форсунки сооружения забиваются, кроме того, часто мусор приносит ветром, - рассказали в пресс-службе. - Когда бдительная прохожая сообщила об этом в аварийную газовую службу, бригада незамедлительно выехала на место - прочистила форсунки, убрала мусор. Огонь был снова зажжен.

Такую гору мусора газовики достают каждый раз из конструкции Вечного огня. Фото: АО Екатеринбурггаз

Жителям Екатеринбурга напомнили, что в таких случаях необходимо обращаться в диспетчерскую службу по телефону 04 со стационарного, или 104 с мобильного. Тогда газовая служба сможет оперативно отреагировать.

ИСТОЧНИК KP.RU