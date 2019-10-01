2019-10-01T10:51:09+03:00
Недвижимость

Все школы и больницы Свердловской области получили отопление

Кроме того жилым домам дали тепло на 99%
Юлия СТАЛИНА
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Без отопления на 30 сентября оставались 64 дома в Екатеринбурге.Без отопления на 30 сентября оставались 64 дома в Екатеринбурге.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На Среднем Урале дали отопление всем социальным объектам. Об этом сообщает департамент информационной политики региона. В данный момент тепло есть 1071 школа, 1650 детских садов, 1096 больниц и поликлиник, 1127 учреждений культуры, 162 интернатах и 754 прочих организаций. Также подключили почти все жилые дома – это 99,86%.

- По данным местных администраций, без отопления на 30 сентября оставались 64 дома в Екатеринбурге (подключение по графику — 1 октября), три многоквартирных дома в Первоуральске, которые должны быть подключены 1 октября по решению собственников. Также — один дом с четырьмя жилыми помещениями в Серове, где имеются долги перед ресурсоснабжающей организацией, и 10 коттеджей в Сосьве, которые должны быть подключены к централизованной системе теплоснабжения к 10 октября из-за строительства новой теплотрассы, - рассказали в ведомстве.

В департаменте рекомендуют обращаться в управляющую компанию в случае, если батареи в квартире по-прежнему холодные. Также можно звонить на «горячу линию» муниципалитета, либо на «горячие линии» Госжилстройнадзора и МинЖКХ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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