На краю Земли: звезды отправляются с MAMONT CAMP в неизведанную Карелию

СЕГОДНЯ 10:50 2019-10-01T11:00:14+03:00

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В сентябре 2019 года проект MAMONT CAMP собрал «звездную» команду, которая отправилась в новую гастрономическую экспедицию по Карелии. В нее вошли Денис Симачёв, Азамат Мусагалиев, Алексей Щербаков, Гоша Куценко и Тимур Батрутдинов

MAMONT CAMP 2019 – вторая экспедиция некоммерческого фонда MAMONT, переосмыслившая сам формат глэмпинга. В прошлом году местом проведения экспедиции был выбран Кольский полуостров. На этот раз лагерь был разбит неподалеку от мистического и завораживающего озера Лоухиярви, добраться до которого можно было только на вертолете. С 11 по 19 сентября участники экспедиции исследовали таинственные карельские земли и заново открывали в себе первобытные инстинкты.

Исследуя Карелию вместе с MAMONT CAMP, участники экспедиции превратились и первооткрывателей

В звездную команду искателей северных приключений вошли, артисты и звёзды кулинарной индустрии: актёры Гоша Куценко, Алексей Щербаков и Азамат Мусагалиев, шоумены Тимур Батрутдинов и Эдик Якут, фотограф Игорь Старовойтов, дизайнер Денис Симачёв, шеф-повары Артем Лосев (Горыныч, Mushrooms) и Виталий Истомин (Tehnikum, Сахалин), шеф-бармен Виталий Бганцов (Bambule, Voda, Veladora), Александр Бородулин (Hooligans).

Все вместе они ориентировались на местности на затерянных лесных тропах, стреляли из лука и метали копья, рыбачили в кристальных водах озер и рек, ночевали в лесах под открытым небом.

Каждый вечер путешественники собирались на ужин, где их ждали блюда, приготовленные из местных карельских ингредиентов

Каждый вечер путешественники собирались на ужин, где их ждали блюда, приготовленные из местных карельских ингредиентов. Гастрономической кульминацией стал финальный ужин, к приготовлению которого присоединились все гости MAMONT CAMP. Чтобы накрыть этот незабываемый стол вместе с Артемом Лосевым и Виталием Истоминым, участникам пришлось применить все полученные в экспедиции навыки: охота, рыбная ловля, сбор ягод и растений. Тартар из форели с огурцом был подан с соусом из еловых шишек. Свежая озерная форель была приколочена гвоздем прямо к поленьям и запечена на костре. Также в меню ужина вошли копченое ребро лося, онежский судак с соусом из жженых шишек, гарнир из овощей, приготовленных с багульником. В роли десерта выступил крем из печеной на костре сметаны с шоколадом и грецким орехом.

Участники экспедиции исследовали таинственные карельские земли

Ужин проходил в формате Food Pairing: каждая подача сопровождалась коктейлем, который подчеркивал вкус блюд и задавал настроение вечеру, по авторскому рецепту Виталия Бганцова. Уникальный опыт в дикой Карелии Гарик Харламов и Тимур Батрутдинов запечатлели в новом выпуске “Ошуительного Хоу”, который уже очень скоро можно будет увидеть на YouTube, а Игорь Старовойтов – в большой серии фотографий, которые уже сейчас можно найти в его блоге.

Исследуя Карелию вместе с MAMONT CAMP, участники экспедиции превратились и первооткрывателей древней мистической земли, почувствовали настоящую красоту жизни, познали традиции охотников и собирателей, не покидая, впрочем, комфортной атмосферы глэмпинга - палаточного лагеря высочайшего уровня комфорта.