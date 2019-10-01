Откройте, я ваш сосед: на Урале мужчина грабил квартиры пенсионеров

СЕГОДНЯ 09:12 2019-10-01T09:13:47+03:00

За это свердловчанин получил 10 лет колонии

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В Каменске-Уральском осудили свердловчанина за разбой. Мужчина нападал на пенсионеров в их квартирах, а затем грабил. За это его приговорили к 10 годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В ведомстве рассказали, что осужденный в мае этого года проникал в квартиры, представляясь соседом, которого затопили. После чего он избивал хозяев жилища, угрожал ножом и забирал деньги.

- Далее, сделав вид, что осматривает приборы отопления, осужденный удостоверялся в отсутствии в квартире иных лиц, кроме потерпевших, начинал требовать денежные средства. Получив отказ, Сыркин наносил удары потерпевшим, а в 3 случаях угрожал ножом, требуя передачи денежных средств. Полученные денежные средства тратил на личные нужды, - добавили в прокуратуре.

Всего мужчина успел ограбить четыре пенсионера старше 80 лет. Общий ущерб составил 37 950 рублей, эти деньги он потратил на себя.

Свою вину подсудимый не признал. В настоящее время его пытаются привлечь к уголовной ответственности за совершение трех аналогичных преступлений на территории городов Екатеринбург, Богданович, Камышлов Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU