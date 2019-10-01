2019-10-01T08:37:09+03:00
Спорт

Взяла третье место: свердловчанка похвасталась мускулами перед москвичами

В столице в выходные прошли соревнование по бодибилдингу и фитнесу
Юлия СТАЛИНА
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Фото: bodybuildingillustrated.ruФото: bodybuildingillustrated.ru
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Жительница Каменска-Уральского заняла третье место на Чемпионате Центрального федерального округа по бодибилдингу и фитнесу. Ольга Финогенова выступила на соревнованиях в Москве в прошедшие выходные. Уралочка взяла призовое место в категории «Бодифитнес-женщины – мастера», сообщается на официальном сайте организаторов.

- У меня самая лучшая команда, - написала Ольга в своем Instagram сразу после конкурса.

6 октября наша фитнес-дива Ольга будет выступать на открытом чемпионате Урала и Сибири по бодибилдингу. А 17 октября представит Московскую область на Чемпионате России в Перми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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