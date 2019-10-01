В Екатеринбурге школу, которая пять раз горела, снесут за 25 миллионов

СЕГОДНЯ 07:30 2019-10-01T07:32:16+03:00

Школу снесут к середине декабря, на это потратят 25 миллионов рублей. Фото: Google Maps

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В Екатеринбурге школу №41, которая располагается на улице Котельникова, 5 и известна своей печальной историей пожаров, планируют снести до 15 декабря. На работы по сносу выделят 25,5 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Напомним, что на месте этой снесенной школы планируют построить новую, в ней должно быть 925 мест. Кстати, здание за три месяца сгорело уже пять раз – последний был вчера, 30 сентября.

Раньше школу №41 закрывали на реконструкцию – учреждение построили 70 лет назад, и за это время оно порядочно обветшало. На сайте заведения указано, что школьники временно обучаются в здании школы №57.

ИСТОЧНИК KP.RU