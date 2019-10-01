Научились плавать под водой: на Урале в реке «утопили» больше 300 танков

СЕГОДНЯ 07:05 2019-10-01T07:05:40+03:00

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В Свердловской области, в канун Дня Сухопутных войск, около 300 механиков-водителей учебного центра ЦВО «утопили» свои танки в реке. Но ничего страшного - это были учения по подводному вождению, которое является наиболее сложным элементом боевой подготовки.

- Танкисты отрабатывали действия в случае затопления боевой машины, кислородного голодания, поражения отравляющими веществами и взрывной волной, - рассказали в пресс-службе ЦВО. – Под водой водители управляют техникой по дну водоема без переключения передач, остановок и резких поворотов, ориентируясь только по приборам.

Фото: пресс-служба ЦВО

Фото: пресс-служба ЦВО

Всего в учениях приняли участие около 300 военнослужащих. Под водой они преодолели реку длиной 50 метров, двигаясь по дну со скоростью до 8 км/час. Эти учения продлятся до 6 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU