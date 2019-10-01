2019-10-01T06:49:17+03:00
Общество

Важны опыт и умение договариваться: в Екатеринбурге на работу зовут людей старше 45 лет

Им предлагают стать водителями, уборщиками и разнорабочими
Мария Трапезникова
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Около 35% работодателей Екатеринбурга зовут к себе людей старше 45 летОколо 35% работодателей Екатеринбурга зовут к себе людей старше 45 летФото: Алексей БУЛАТОВ
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Около 35% работодатели Екатеринбурга ищут соискателей старше 45 лет. Чаще всего людей в этом возрасте приглашают на работу в качестве «линейного» персонала: водителя, экспедитора и рабочего. К таким выводам пришли аналитики из «Авито Работа».

- В опросе участвовали екатеринбургские HR-специалисты из 25 разных отраслей и сфер бизнеса, - рассказали в пресс-службе сервиса. – В итоге выяснилось, что 55% респондентов отметили преимуществом наличие соответствующего опыта работы, 52% опрошенных – возможность возрастных сотрудников выдерживать нагрузки, еще 51,3% – обучаемость кандидатов. Умение работать с молодыми коллегами отметили 41,2% HR-специалистов.

Часть опрошенных работодателей отметили, что рассматривают возрастных кандидатов не только в качестве водителя или рабочего, но и как работника склада и комплектовщика, а некоторые (около 30%) – как уборщика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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