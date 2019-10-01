2019-10-01T06:06:15+03:00
Происшествия

Потушили за две минуты: на ВИЗе вспыхнула иномарка

Огонь никого не зацепил
Мария Трапезникова
Поделиться:
На ВИЗе ночью сгорела иномарка, но, к счастью, никто не пострадалНа ВИЗе ночью сгорела иномарка, но, к счастью, никто не пострадалФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В последнее время у автомобилистов три беды – дороги, те, кто «разувает» машины, и те, кто их поджигает. Вчера поздно вечером, 30 сентября, на ВИЗе вновь вспыхнула иномарка Hyundai. Диспетчеры зафиксировали вызов в 23:12.

- На площади в один «квадрат» сгорел моторный отсек автомобиля. Пожар потушили в течение двух минут, - добавили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

На месте работали 9 спасателей на двух спецмашинах. К счастью, никого из людей рядом не оказалось, поэтому огонь никого не зацепил.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24