Потушили за две минуты: на ВИЗе вспыхнула иномарка

СЕГОДНЯ 06:06 2019-10-01T06:06:15+03:00

На ВИЗе ночью сгорела иномарка, но, к счастью, никто не пострадал Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

В последнее время у автомобилистов три беды – дороги, те, кто «разувает» машины, и те, кто их поджигает. Вчера поздно вечером, 30 сентября, на ВИЗе вновь вспыхнула иномарка Hyundai. Диспетчеры зафиксировали вызов в 23:12.

- На площади в один «квадрат» сгорел моторный отсек автомобиля. Пожар потушили в течение двух минут, - добавили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

На месте работали 9 спасателей на двух спецмашинах. К счастью, никого из людей рядом не оказалось, поэтому огонь никого не зацепил.

ИСТОЧНИК KP.RU