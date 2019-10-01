По четыре на каждой площадке: избирком Екатеринбурга утвердил порядок опроса по строительству храма
Избирательная комиссия Екатеринбурга утвердила порядок опроса по строительству храма Святой Екатерины. Наблюдать за выборами смогут все уральцы, которые не представляют никакой коммерческой организации.
- На каждом опросном пункте, а также в самой городской комиссии смогут работать по 4 общественных наблюдателя: это, с одной стороны, обеспечит прозрачность процедур, с другой – не станет препятствием для участия горожан в опросе и для работы его организаторов, - заявили в пресс-службе горизбиркома.
Общественные наблюдатели смогут контролировать ход голосования в течение всего времени, пока оно длится. Также смогут доставлять документацию в горизбирком и подсчитывать результаты опроса.
- У наблюдателей будет право вести фото- и видеосъемку, не нарушая прав горожан, - отметили в горизбиркоме. – Кроме того, они смогут обращаться с жалобами и заявлениями в городскую комиссию, фиксируя факты возможных нарушений.
ИСТОЧНИК KP.RU