По четыре на каждой площадке: избирком Екатеринбурга утвердил порядок опроса по строительству храма

СЕГОДНЯ 05:50 2019-10-01T05:50:41+03:00

Горизбирком утвердил порядок опроса по строительству храма и отметил, что наблюдателем может стать любой уралец Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Избирательная комиссия Екатеринбурга утвердила порядок опроса по строительству храма Святой Екатерины. Наблюдать за выборами смогут все уральцы, которые не представляют никакой коммерческой организации.

- На каждом опросном пункте, а также в самой городской комиссии смогут работать по 4 общественных наблюдателя: это, с одной стороны, обеспечит прозрачность процедур, с другой – не станет препятствием для участия горожан в опросе и для работы его организаторов, - заявили в пресс-службе горизбиркома.

Общественные наблюдатели смогут контролировать ход голосования в течение всего времени, пока оно длится. Также смогут доставлять документацию в горизбирком и подсчитывать результаты опроса.

- У наблюдателей будет право вести фото- и видеосъемку, не нарушая прав горожан, - отметили в горизбиркоме. – Кроме того, они смогут обращаться с жалобами и заявлениями в городскую комиссию, фиксируя факты возможных нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU