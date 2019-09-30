СЕГОДНЯ 19:33 2019-09-30T19:33:58+03:00

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Жителей Екатеринбурга напугали стоящие на улице «ОМОН и танки». Очевидцы заметили спецтехнику возле Дворца правосудия на Фурманова. По их словам, здание оцепили машины ППС, автозак и даже БТР.

Пресс-секретарь свердловского МВД Валерий Горелых успокоил екатеринбуржцев, сообщив, что на территории возле Дворца правосудия проходила плановая межведомственная тренировка.

- Ничего криминального и опасного не происходит. Представители правоохранительных структур, в том числе МВД, ФСБ и наших коллег из других силовых ведомств проводят плановую тренировку, в рамках которой нарабатываются навыки взаимодействия при возникновении различных чрезвычайных ситуаций. Как говорится - тяжело в учении, легко в бою, - сказал КП-Екатеринбург пресс-секретарь свердловского МВД Валерий Горелых.

ИСТОЧНИК KP.RU