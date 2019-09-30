В Екатеринбурге погас Вечный огонь на площади Коммунаров
Внимание на это обратил журналист Максим Путинцев
Фото: Facebook, Максим Путинцев
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Екатеринбургский журналист заметил, что Вечный огонь на площади Коммунаров погас. Максим Путинцев предположил, что его отключили за неуплату. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
- А кто в курсе - что у нас стряслось с вечным огнем? Не горит. Даже внутрь заглянул. Сломался? Отключили за неуплату? Теряюсь в догадках, - написал журналист на своей странице в Facebook.
Фото: Facebook, Максим Путинцев
За работу вечного огня отвечает Екатеринбурггаз. Оперативного ответа о причинах отключения огня получить не удалось.
ИСТОЧНИК KP.RU