2019-09-30T18:37:13+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ улучшил условия по кредитному продукту «Бизнес-цель»

Банк УРАЛСИБ улучшил условия для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
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В рамках продукта увеличены сумма и срок кредитаВ рамках продукта увеличены сумма и срок кредита
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Банк УРАЛСИБ улучшил условия по кредитному продукту «Бизнес-цель» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В рамках продукта увеличены сумма и срок кредита, а также требования к предельному размеру годовой выручки компании.

Денежные средства можно получить на любые цели, связанные с ведением и развитием бизнеса, в том числе пополнение оборотных средств, закупку оборудования и другие цели.

Кредитом могут воспользоваться юридические лица, зарегистрированные в форме ООО, а также индивидуальные предприниматели. Годовая выручка компании не должна превышать 400 млн рублей. Срок с момента государственной регистрации бизнеса – не менее 12 месяцев.

Кредит выдается на срок от 12 до 120 месяцев. Максимальная сумма кредита составляет 6 млн рублей, а для заемщиков, имеющих доходные объекты недвижимости - получателей арендных платежей – 20 млн рублей. Ставка по кредиту – от 11% годовых.

При подаче заявки предусмотрен сокращенный перечень документов. Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями кредитного продукта «Бизнес-цель» можно в отделениях Банка, по телефону горячей линии для юридических лиц 8-800-700-77-16, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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