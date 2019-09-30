В Екатеринбурге на деньги московского миллиардера создадут центр авангарда
В Екатеринбурге на деньги московского миллиардера создадут центр авангарда. Проект «Новая публичность авангарда. Авангардный квартал» посвященный конструктивизму выиграл грант от Фонда Потанина. Об этом сообщил в Facebook директор музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский.
- Ура! Музей - сила места! В Екатеринбурге будет центр авангарда! В партнёрстве с Мие и надеюсь в здании МИЕ, - написал в Facebook Сергей Каменский.
Фото: Благотворительный фонд Потанина
Проект «Новая публичность авангарда. Авангардный квартал» вошел в пятерку победителей конкурса «Музей. Сила места». Его руководителем стала Лариса Пискунова. В команду также вошли политолог Дмитрий Москвин, руководитель отдела развития музея Ельцин Центра Людмила Старостова, представители музея ИЗО, музея истории города и других культурных институций.
На сайте фонда написано, что в скором времени победители смогут приступить к реализации своих замыслов.
ИСТОЧНИК KP.RU