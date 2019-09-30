2019-09-30T18:30:50+03:00
Общество

В Екатеринбурге на деньги московского миллиардера создадут центр авангарда

Проект уральских музейщиков выиграл грант от Фонда Потанина
Алина СУРИНА
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Фото: Facebook Благотворительный фонд ПотанинаФото: Facebook Благотворительный фонд Потанина
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В Екатеринбурге на деньги московского миллиардера создадут центр авангарда. Проект «Новая публичность авангарда. Авангардный квартал» посвященный конструктивизму выиграл грант от Фонда Потанина. Об этом сообщил в Facebook директор музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский.

- Ура! Музей - сила места! В Екатеринбурге будет центр авангарда! В партнёрстве с Мие и надеюсь в здании МИЕ, - написал в Facebook Сергей Каменский.

Фото: Благотворительный фонд Потанина

Фото: Благотворительный фонд Потанина

Проект «Новая публичность авангарда. Авангардный квартал» вошел в пятерку победителей конкурса «Музей. Сила места». Его руководителем стала Лариса Пискунова. В команду также вошли политолог Дмитрий Москвин, руководитель отдела развития музея Ельцин Центра Людмила Старостова, представители музея ИЗО, музея истории города и других культурных институций.

На сайте фонда написано, что в скором времени победители смогут приступить к реализации своих замыслов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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