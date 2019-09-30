«Люди говорили, что я позорюсь»: жительница уральского и с петербурженка поменялись мужьями, чтобы спасти брак

СЕГОДНЯ 18:13 2019-09-30T18:23:17+03:00

После раеалити-шоу у Марии и Александра наладилась семейная жизнь

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Жительница села Черновское Свердловской области на неделю обменялась мужьями и детьми с художницей из Санкт-Петербурга. Мария Устинова с супругом стала участницей реалити-шоу на телеканале «Ю». По замыслу проекта «Обмен женами» семейные пары, которые испытывают трудности, уезжают жить в другую семью, где тоже есть проблемы.

Свердловчанка и ее муж Александр решили поучаствовать в эксперименте, ведь после 6,5 лет брака страсти подугасли. Супруг начал проводить больше времени вне семьи и перестал помогать с детьми. Расставание на неделю дали паре новую искру, однако, знакомые Устиновых осудили их участие в реалити.

- У нас же село, все друг друга знают. Люди крутили у виска и говорили, что я позорюсь. Но мне было все равно, я хотела добавить приключений в нашу жизнь, - поделилась Мария.

Мария и Александр уже успели съездить всей семьей в отпуск. Фото: предоставлено Марией Устиновой

Мария на неделю уехала в Санкт Петербург к другим участникам проекта. Там ее ждал Сергей, муж Марины, а Марина примерила жизнь свердловчанки, переехав к Устиновым. За это время были скандалы, приходилось привыкать к новым условиям и перевоспитывать чужого мужчину. После съемок и расставания Устиновы воссоединились и уже с новыми впечатлениями решили свои проблемы.

- После проекта наша жизнь изменилась. Муж Александр стал больше времени проводить с семьей, недавно мы ездили в отпуск. Сейчас он у меня даже посуду сам моет и помогает с детишками, - добавила уралочка.

Выпуск с участием Устиновых из села Черновское выйдет уже в октябре.

ИСТОЧНИК KP.RU