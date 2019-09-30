2019-09-30T18:23:17+03:00
Общество

«Люди говорили, что я позорюсь»: жительница уральского и с петербурженка поменялись мужьями, чтобы спасти брак

После раеалити-шоу у Марии и Александра наладилась семейная жизнь
Юлия СТАЛИНА
Поделиться:
Проект помог спасти брак Устиновых после 6,5 лет жизни. Фото: предоставлено Марией УстиновойПроект помог спасти брак Устиновых после 6,5 лет жизни. Фото: предоставлено Марией Устиновой
Изменить размер текста:

Жительница села Черновское Свердловской области на неделю обменялась мужьями и детьми с художницей из Санкт-Петербурга. Мария Устинова с супругом стала участницей реалити-шоу на телеканале «Ю». По замыслу проекта «Обмен женами» семейные пары, которые испытывают трудности, уезжают жить в другую семью, где тоже есть проблемы.

Свердловчанка и ее муж Александр решили поучаствовать в эксперименте, ведь после 6,5 лет брака страсти подугасли. Супруг начал проводить больше времени вне семьи и перестал помогать с детьми. Расставание на неделю дали паре новую искру, однако, знакомые Устиновых осудили их участие в реалити.

- У нас же село, все друг друга знают. Люди крутили у виска и говорили, что я позорюсь. Но мне было все равно, я хотела добавить приключений в нашу жизнь, - поделилась Мария.

Мария и Александр уже успели съездить всей семьей в отпуск. Фото: предоставлено Марией Устиновой

Мария и Александр уже успели съездить всей семьей в отпуск. Фото: предоставлено Марией Устиновой

Мария на неделю уехала в Санкт Петербург к другим участникам проекта. Там ее ждал Сергей, муж Марины, а Марина примерила жизнь свердловчанки, переехав к Устиновым. За это время были скандалы, приходилось привыкать к новым условиям и перевоспитывать чужого мужчину. После съемок и расставания Устиновы воссоединились и уже с новыми впечатлениями решили свои проблемы.

- После проекта наша жизнь изменилась. Муж Александр стал больше времени проводить с семьей, недавно мы ездили в отпуск. Сейчас он у меня даже посуду сам моет и помогает с детишками, - добавила уралочка.

Выпуск с участием Устиновых из села Черновское выйдет уже в октябре.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителей Екатеринбурга напугали стоящие на улице «ОМОН и танки»
В Екатеринбурге погас Вечный огонь на площади Коммунаров
Банк УРАЛСИБ улучшил условия по кредитному продукту «Бизнес-цель»
В Екатеринбурге на деньги московского миллиардера создадут центр авангарда
Ученикам музыкальной школы в Асбесте купили инструменты на 7 миллионов рублей
Уральский художник украсил пятиэтажку портретом летчика
Очень плохо говорит: в Екатеринбурге ищут родственников заблудившейся пенсионерки
В Екатеринбурге в пятый раз за три месяца загорелась школа, которую реконструируют
Отремонтировано коммутационное оборудование одного из ключевых элементов энерготранзита «Челябинск - Екатеринбург»
В Екатеринбурге открыли памятник воинам, погибшим при исполнении долга
Работники «ВИЗ-Стали» и ВИЗа соревнуются за звание «Мастера года»
В Нижнем Тагиле поискам 15-летнего подростка дан отбой