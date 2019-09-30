Уральский художник украсил пятиэтажку портретом летчика
Уральский художник Руслан Сабиров нарисовал в родном Серове огромные граффити с летчиком Анатолием Серовым, в честь которого назван город. Граффити получилось масштабным - размером с пятиэтажный дом. По словам Сабирова, для его родного города это первые граффити таких размеров.
- Расписал фасад 5-ти этажного дома в своём родном городе. Портрет А.К.Серова, в его честь назван наш город, - написал художник на Youtube.
SEROV MURAL.Портрет А.К.Серова
Напомним, недавно в другом уральском городе- Сургуте, нарисовали портрет с летчиками рейса U6178 Жуковский-Симферополь, посадившими самолет в кукурузном поле. Рисунок на Мира, 34а также размером с пятиэтажный дом.
ИСТОЧНИК KP.RU