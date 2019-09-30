Уральский художник украсил пятиэтажку портретом летчика

СЕГОДНЯ 17:34 2019-09-30T17:35:25+03:00

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Уральский художник Руслан Сабиров нарисовал в родном Серове огромные граффити с летчиком Анатолием Серовым, в честь которого назван город. Граффити получилось масштабным - размером с пятиэтажный дом. По словам Сабирова, для его родного города это первые граффити таких размеров.

- Расписал фасад 5-ти этажного дома в своём родном городе. Портрет А.К.Серова, в его честь назван наш город, - написал художник на Youtube.

SEROV MURAL.Портрет А.К.Серова

Напомним, недавно в другом уральском городе- Сургуте, нарисовали портрет с летчиками рейса U6178 Жуковский-Симферополь, посадившими самолет в кукурузном поле. Рисунок на Мира, 34а также размером с пятиэтажный дом.

ИСТОЧНИК KP.RU