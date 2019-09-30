2019-09-30T16:50:08+03:00
Общество

Очень плохо говорит: в Екатеринбурге ищут родственников заблудившейся пенсионерки

Женщина сама попросила помощи у прохожих
Алина СУРИНА
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Фото: Инцидент ЕкатеринбургФото: Инцидент Екатеринбург
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В Екатеринбурге ищут родственников заблудившейся пенсионерки. Женщина сама попросила помощи у прохожих возле дома на Постовского, 12. Пенсионерка рассказала, что у нее есть сын, ее имя Надежда.

- Вроде живет в 5 этажке на 2 этаже. Вроде рядом с домом есть магазины Кировский или Пятерочка, вроде улицу Бардина помнит. Может на ней живет. Но тоже не факт. Говорит, что родилась не в Екатеринбурге, но живет здесь давно. Но это все не точно. Очень плохо говорит, слова путаются сильно. Предложение закончить не может вообще. Только да-нет отвечает в основном, - рассказала Вероника Кореневич.

В полиции Екатеринбурга подтвердили, что женщину привели в полицию на Бардина, 41 неравнодушные люди.

- Она сейчас в отделе полиции № 4. Сотрудники полиции устанавливают личность женщины. Если вы узнали ее, сообщайте в дежурную часть по телефону 356-42-04, - сказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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