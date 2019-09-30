В Екатеринбурге в пятый раз за три месяца загорелась школа, которую реконструируют

СЕГОДНЯ 16:30 2019-09-30T16:37:06+03:00

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В Екатеринбурге в пятый раз за три месяца загорелась школа № 41 на Котельникова, 5а. Ее сейчас реконструируют и людей в ней нет. Пожар тушат 9 человек.

- Да, действительно, на территории школы возгорание мусора на площади 30 квадратных метров, - подтвердили в пресс-службе МЧС. - На месте работает две единицы техники и 9 человек личного состава. Угрозы распространения огня нет.

Школа № 41 была построена 70 лет назад. Дети сейчас переведены в другое учебное заведение на Белореченской, 25. Пожары в школе на Котельникова происходят регулярно - этот уже пятый за три месяца.

Напомним, в прошлый раз здесь также загорелся мусор. Пожар тушили три спецмашины.

ИСТОЧНИК KP.RU