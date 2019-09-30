Отремонтировано коммутационное оборудование одного из ключевых элементов энерготранзита «Челябинск - Екатеринбург»

СЕГОДНЯ 16:04 2019-09-30T16:21:14+03:00

Изменить размер текста: A A

ПАО «ФСК ЕЭС» (Россети ФСК ЕЭС) завершило ремонт разъединителей 220 кВ и выключателей 10 - 35 кВ на подстанции 220 кВ «Кунашак». В результате повысилась надежность энергоснабжения Кунашакского района Челябинской области с населением порядка 30 тыс. человек и тяговых подстанций РЖД.

На подстанции проведен ремонт ключевых элементов коммутационного оборудования. На 7 масляных выключателях заменены выработавшие свой ресурс детали, проведена проверка трансформаторного масла. Также отремонтированы элементы на трех разъединителях, в том числе на линейном разъединителе линии 220 кВ «Шагол - Кунашак», обеспечивающей перетоки электроэнергии на юг Челябинской области.

Мощность подстанции «Кунашак» составляет 94,9 МВА, она является важным звеном энерготранзита, связующего Челябинск и Екатеринбург.