2019-09-30T16:21:14+03:00
Экономика

Отремонтировано коммутационное оборудование одного из ключевых элементов энерготранзита «Челябинск - Екатеринбург»

В результате повысилась надежность энергоснабжения Кунашакского района Челябинской области
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На подстанции проведен ремонт ключевых элементов коммутационного оборудованияНа подстанции проведен ремонт ключевых элементов коммутационного оборудования
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ПАО «ФСК ЕЭС» (Россети ФСК ЕЭС) завершило ремонт разъединителей 220 кВ и выключателей 10 - 35 кВ на подстанции 220 кВ «Кунашак». В результате повысилась надежность энергоснабжения Кунашакского района Челябинской области с населением порядка 30 тыс. человек и тяговых подстанций РЖД.

На подстанции проведен ремонт ключевых элементов коммутационного оборудования. На 7 масляных выключателях заменены выработавшие свой ресурс детали, проведена проверка трансформаторного масла. Также отремонтированы элементы на трех разъединителях, в том числе на линейном разъединителе линии 220 кВ «Шагол - Кунашак», обеспечивающей перетоки электроэнергии на юг Челябинской области.

Мощность подстанции «Кунашак» составляет 94,9 МВА, она является важным звеном энерготранзита, связующего Челябинск и Екатеринбург.

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