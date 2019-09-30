2019-09-30T15:29:52+03:00
Общество

В Екатеринбурге открыли памятник воинам, погибшим при исполнении долга

На колоннах выведены имена 137 героев
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге открыли мемориал, посвященный бойцам, отдавшим жизни при исполнении служебного долгаВ Екатеринбурге открыли мемориал, посвященный бойцам, отдавшим жизни при исполнении служебного долгаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге сегодня, 30 сентября, в День сил специального назначения, открыли памятник военным, погибшим при исполнении служебного долга. Торжественная церемония открытия мемориала состоялась под руководством командующего Уральским округом войск национальной гвардии РФ генерал-полковника Александра Попова.

На колоннах этого мемориала возле стеллы увековечены имена 137 военнослужащих и сотрудников Росгвардии УрФО, которые пожертвовали жизнью ради исполнения служебного долга. 10 из них удостоены звания Героя России.

Торжественная церемония состоялась сегодня Фото: Алексей БУЛАТОВ

Торжественная церемония состоялась сегодняФото: Алексей БУЛАТОВ

Центральная фигура бойца символизирует отвагу и стойкость Фото: Алексей БУЛАТОВ

Центральная фигура бойца символизирует отвагу и стойкостьФото: Алексей БУЛАТОВ

Центральная фигура памятника - это боец спецназа, он символизирует мужество, отвагу, самих воинов-уральцев и особое предназначение Росгвардии.

На колоннах выведены имена 137 героев, отдавших жизни Фото: Алексей БУЛАТОВ

На колоннах выведены имена 137 героев, отдавших жизниФото: Алексей БУЛАТОВ

Скульптор памятника - преподаватель УрГАХА и член Международной ассоциации изобразительных искусств АИПИ ЮНЕСКО Федор Петров.

Скульптором стал преподаватель УрГАХА Фото: Алексей БУЛАТОВ

Скульптором стал преподаватель УрГАХАФото: Алексей БУЛАТОВ

10 из 137 бойцов удостоены звания Героя России Фото: Алексей БУЛАТОВ

10 из 137 бойцов удостоены звания Героя РоссииФото: Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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