В Екатеринбурге открыли памятник воинам, погибшим при исполнении долга
В Екатеринбурге сегодня, 30 сентября, в День сил специального назначения, открыли памятник военным, погибшим при исполнении служебного долга. Торжественная церемония открытия мемориала состоялась под руководством командующего Уральским округом войск национальной гвардии РФ генерал-полковника Александра Попова.
На колоннах этого мемориала возле стеллы увековечены имена 137 военнослужащих и сотрудников Росгвардии УрФО, которые пожертвовали жизнью ради исполнения служебного долга. 10 из них удостоены звания Героя России.
Торжественная церемония состоялась сегодняФото: Алексей БУЛАТОВ
Центральная фигура бойца символизирует отвагу и стойкостьФото: Алексей БУЛАТОВ
Центральная фигура памятника - это боец спецназа, он символизирует мужество, отвагу, самих воинов-уральцев и особое предназначение Росгвардии.
На колоннах выведены имена 137 героев, отдавших жизниФото: Алексей БУЛАТОВ
Скульптор памятника - преподаватель УрГАХА и член Международной ассоциации изобразительных искусств АИПИ ЮНЕСКО Федор Петров.
Скульптором стал преподаватель УрГАХАФото: Алексей БУЛАТОВ
10 из 137 бойцов удостоены звания Героя РоссииФото: Алексей БУЛАТОВ
ИСТОЧНИК KP.RU