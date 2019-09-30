Работники «ВИЗ-Стали» и ВИЗа соревнуются за звание «Мастера года»

СЕГОДНЯ 15:00 2019-09-30T15:10:47+03:00

В соревнованиях приняли участие 34 мастера и ведущих специалиста, которые прошли отборочное тестирование

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Компании «ВИЗ-Сталь» и ВИЗ (предприятия Группы НЛМК) провели спортивный этап корпоративного конкурса «Мастер года», направленного на выявление и поддержку эффективно работающих линейных руководителей и повышение их профессионального уровня. В соревнованиях приняли участие 34 мастера и ведущих специалиста, которые прошли отборочное тестирование.

Спортивная игра проходила в форме квеста. Разбившись на команды, металлурги проходили полосу препятствий, играли в волейбол гигантским мячом, решали логические задачи, выполняли другие индивидуальные и групповые задания. Для прохождения квеста участникам потребовалась не только физическая выносливость, но и креативность аналитические способности, эрудиция, сообразительность и внимательность.

Конкурс продолжит деловая игра. По итогам всех испытаний определят 12 финалистов. Они выступят с презентацией структурного подразделения, в которой представят свои предложения по совершенствованию трудового процесса, технологий и оборудования, развитию инструментов производственной системы, повышению качества продукции и снижению затрат.

Победители получат денежные премии и войдут в базу перспективных сотрудников.