Работники «ВИЗ-Стали» и ВИЗа соревнуются за звание «Мастера года»
Компании «ВИЗ-Сталь» и ВИЗ (предприятия Группы НЛМК) провели спортивный этап корпоративного конкурса «Мастер года», направленного на выявление и поддержку эффективно работающих линейных руководителей и повышение их профессионального уровня. В соревнованиях приняли участие 34 мастера и ведущих специалиста, которые прошли отборочное тестирование.
Спортивная игра проходила в форме квеста. Разбившись на команды, металлурги проходили полосу препятствий, играли в волейбол гигантским мячом, решали логические задачи, выполняли другие индивидуальные и групповые задания. Для прохождения квеста участникам потребовалась не только физическая выносливость, но и креативность аналитические способности, эрудиция, сообразительность и внимательность.
Конкурс продолжит деловая игра. По итогам всех испытаний определят 12 финалистов. Они выступят с презентацией структурного подразделения, в которой представят свои предложения по совершенствованию трудового процесса, технологий и оборудования, развитию инструментов производственной системы, повышению качества продукции и снижению затрат.
Победители получат денежные премии и войдут в базу перспективных сотрудников.