2019-09-30T15:12:24+03:00
Общество

В Нижнем Тагиле поискам 15-летнего подростка дан отбой

Мальчика потеряли больше суток назад
Мария Трапезникова
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Фото: поисково-спасательный отряд "Прорыв"Фото: поисково-спасательный отряд "Прорыв"
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В Нижнем Тагиле поискам 15-летнего Михаила Лобанова дан отбой. Мальчика нашли целым и невредимым - его обнаружили в лесу, на болоте, расцарапанным и замерзшим.

- Сейчас с ним все хорошо, его жизни ничего не угрожает, он находится дома, в кругу семьи, - рассказали в поисково-спасательном отряде «Прорыв». - Мальчик ушел в лес гулять с собакой еще вчера около 16:00, но потерял ее, пошел искать и, видимо, заблудился. Собака вернулась домой сама около 17:00.

Волонтеры также рассказали, что мальчик пытался найти дорогу домой всю ночь - он бродил по болоту, но так и не нашел выход, поэтому от бессилия и усталости решил лечь спать. Так его и нашли волонтеры, спящим под деревом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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