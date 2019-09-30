2019-09-30T15:14:13+03:00
Общество

«Одета в легинсы и камуфляжную футболку»: в Екатеринбурге уже неделю ищут 17-летнюю школьницу

Раньше девочка дважды сбегала из дома
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-группа УМВД по ЕкатеринбургуФото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу
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Полиция Екатеринбурга разыскивает 17-летнюю Неустроеву Ольгу Андреевну. За помощью обратилась ее мама, которая рассказала, что девочка пропала еще неделю назад, 24 сентября, около 08:00, она вышла из дома по адресу: Стрелочников, 2е. С тех пор ее никто не видел.

- Ранее подросток уже дважды сбегал из дома, - уточнили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. - На розыск ориентирован личный состав территориальных органов внутренних дел города. Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения девушки.

Приметы: плотного телосложения, рост 160 - 162 сантиметра, карие глаза, темно-русые волосы чуть ниже плеч.

На момент ухода была одета в серые легинсы с белыми узкими лампасами, футболка с камуфляжем (темно-зеленый, черный и оранжевый принт), черные ботинки из текстиля.

Всех, кто знает, где девочка может находиться, или видел ее, просят сообщить по телефонам: 8 (343)356-42-11, +7 (904) 549-67-00 либо 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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