2019-09-30T15:25:09+03:00
Происшествия

Двум уральцам, обкрадывающим сирот, дали 15 лет тюрьмы на двоих

В общем, они похитили больше двух миллионов рублей
Мария Трапезникова
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Мужчины обманывали сирот и забирали у них крупные суммы денегМужчины обманывали сирот и забирали у них крупные суммы денегФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Нижнем Тагиле двух местных жителей обвиняют в хищении крупной суммы денег у воспитанников детдомов. Свои дела мужчины проворачивали в течение нескольких месяцев 2017 года.

- Они знали, что у одного из воспитанников коррекционного класса детдома на счете в банке есть деньги, полученными им в качестве пенсии по потере кормильца. Ими он имеет право воспользоваться только после 18 лет, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Чтобы обмануть подростка, они рассказали ему, что деньги могут быть похищены с его счета и предложили помощь в сохранении суммы. В день его совершеннолетия мошенники привезли сироту в банк, где тот снял со счета 250 тысяч рублей. И отдал деньги мужчинам. В целом в течение нескольких дней у мальчика похитили 918 тысяч рублей.

- Кроме этого, мужчины путем обмана получили доступ к сотовому подростка, к которому подключен «мобильный банк», а также к карте. Они похитили еще 210 тысяч рублей, - добавили в прокуратуре.

Таким же образом мужчины обдурили еще одного подростка. Тот отдал им 866 тысяч рублей. А в январе 2018 года Примерно по такой же схеме они забрали квартиру стоимостью в 1,2 миллиона рублей у жителя Нижнего Тагила.

Сегодня, 30 сентября, Ленинский районный суд назначил одному из мошенников 7 лет колонии, а второму - 8,5 лет колонии общего режима. Сейчас решается вопрос с возвратом квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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