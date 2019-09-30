2019-09-30T15:27:14+03:00
Общество

«Говорят, что нужно прошептать»: на Урале разыскивают лже-цыганок, снимающих порчу

Они предлагают «очиститься» за крупную сумму денег
Мария Трапезникова
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На Урале разыскивают двух мошенниц, которые выдают себя за цыганок, умеющих снимать порчуНа Урале разыскивают двух мошенниц, которые выдают себя за цыганок, умеющих снимать порчуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Верхней Пышме сотрудники полиции разыскивают двух женщин цыганской внешности, которые представляются настоящими гадалками и якобы за деньги снимают порчу. Неделю назад в отделение поступило заявление от местной жительницы, которая рассказала, что мошенницы под предлогом снять с нее порчу, забрали у нее ценности и деньги. Сумма ущерба составила почти 400 тысяч рублей.

- Оказалось, что с женщинами она познакомилась на автобусной остановке и после недолгой беседы обменялась с ними телефонами, - добавили в пресс-группе УМВД по Свердловской области. - Женщины общались каждый день: они говорили, что нужно сделать и что прошептать, чтобы избавиться от проклятья.

Первая подозреваемая. Фото: УМВД по Свердловской области

Первая подозреваемая. Фото: УМВД по Свердловской области

В какой-то момент они решили встретиться. Там мошенницы объявили, что нужно провести следующий этап обряда, так называемый «сон на деньгах». А для этого нужно найти максимальную сумму, которую потерпевшая когда-либо держала в руках.

- Женщина ответила, что сейчас у нее нет такой суммы, и тогда лже-цыганка предложила ей взять кредит в банке и даже сказала, в каких банках меньшая вероятность отказа, - добавили в УМВД.

Вторая подозреваемая. Фото: УМВД по Свердловской области

Вторая подозреваемая. Фото: УМВД по Свердловской области

Женщина смогла найти только около 200 тысяч рублей, они договорились встретиться вновь. Вот только эта встреча стала последней: цыганка попросила передать ей все деньги и золотые украшения для «очистки» и обещала, что вернет все на следующий день. Но так и не вернула. А потерпевшая уже не смогла дозвониться до «суперцелительницы».

ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ:

Первая: предположительно лет 50 - 60, цыганской внешности, рост выше среднего (171 - 175 см), телосложение полное, волосы короткие, светлые, сутулится.

Вторая: предположительно лет 20 - 25, цыганской внешности, рост примерно 150 см, телосложение среднее, волосы длинные темного цвета. При себе при встречах была розовая сумка квадратной формы, солнечные очки светло-бежевого цвета, обручальное кольцо.

Если вы что-либо знаете о разыскиваемых женщинах, полиция просит обратиться по телефонам: (834368) 5-36-92 или (834368) 7-31-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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