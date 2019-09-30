2019-09-30T13:14:06+03:00
Экономика

ВИЗ-Сталь отметила 90-летие освоения трансформаторной стали

Главными героями торжества в центре культуры и искусства «Верх-Исетский» стали ветераны, удостоенные высоких правительственных наград
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Ветеранский праздник в честь 90-летия освоения трансформаторной сталиВетеранский праздник в честь 90-летия освоения трансформаторной стали
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В честь 90-летия начала освоения выпуска российской трансформаторной стали ВИЗ-Сталь (входит в Группу НЛМК) провела праздник трудовой славы. Главными героями торжества в центре культуры и искусства «Верх-Исетский» стали ветераны, удостоенные высоких правительственных наград.

Ветеранский праздник в честь 90-летия освоения трансформаторной стали

Ветеранский праздник в честь 90-летия освоения трансформаторной стали

Мероприятие открылось показом фильма об истории Верх-Исетского завода, который в 1929 году первым в стране приступил к выплавке горячекатаной трансформаторной стали. С 1934 года ВИЗ полностью обеспечивал отечественное производство горячекатаной электротехнической сталью, которая по качеству не уступала лучшим импортным образцам.

Затем на сцену вышли самые заслуженные визовцы: Герои Социалистического Труда Виталий Калинин и Анатолий Мухлынин, полный кавалер Ордена Трудовой Славы Юлия Пинаева. Самые теплые слова адресовали заслуженным визовцам руководители ВИЗ-Стали и ВИЗа, представители общественных и ветеранских организаций Екатеринбурга. В поздравлениях прозвучала уверенность, что молодежь с честью продолжит традиции старших поколений и внесет свой вклад в развитие металлургической отрасли страны. Фоторепортаж о чествовании ветеранов можно посмотреть по ссылке

Ветеранский праздник в честь 90-летия освоения трансформаторной стали

Ветеранский праздник в честь 90-летия освоения трансформаторной стали

Торжественный вечер продолжился концертной программой, подготовленной силами самодеятельных коллективов завода. Всем гостям праздника вручили памятные подарки.

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