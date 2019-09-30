Детектив по-Ирбитски: на Урале родственник стащил у пенсионерки телевизор, обещав вернуть

СЕГОДНЯ 12:54 2019-09-30T12:55:48+03:00

У пенсионерки в Ирбите украли телевизор стоимостью 15 тысяч рублей, оказалось, это был ее родственник. Фото: пресс-группа УМВД по Свердловской области

Но так его и не вернул, теперь на него завели уголовное дело

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В дежурную часть полиции Ирбита поступило сообщение о том, что из дома у одной из местных жительниц пропал телевизор. Разбираться с этим выехала следственно-оперативная группа и при осмотре обнаружила на месте происшествия следы пальцев рук.

- Выяснилось, что 24 сентября злоумышленник вскрыл навесной замок на входных дверях сеней и пролез в дом пенсионерки, откуда утащил телевизор стоимостью 15 тысяч рублей, - рассказали в пресс-группе УМВД по Свердловской области. - Вместе с ним он забрал цифровую приставку стоимостью в тысячу рублей.

Фото: пресс-группа УМВД по Свердловской области

Соседи рассказали, что из дома действительно выходил мужчина. Он оказался родственником потерпевшей. Женщина тут же ему позвонила, и тот сразу сознался, обещав вернуть все украденное. Но так и не вернул. Сейчас на него заведено уголовное дело.

Фото: пресс-группа УМВД по Свердловской области

ИСТОЧНИК KP.RU